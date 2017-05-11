Дети с особенностями выведут на поле игроков перед матчами Кубка конфедераций в Казани

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КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Участие в церемонии выхода на поле футболистов перед матчами Кубка конфедераций в Казани примут 88 детей, среди которых будут и дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Татарстана.
"Впервые в этом году участие в программе примут дети с ограниченными возможностями здоровья", - пояснили в пресс- службе, добавив, что всего в Казани на поле вместе с футболистами выйдут 88 детей.
В четверг памятные медали получили 40 юных любителей футбола. На церемонии вручения маленькие казанцы могли сфотографироваться с волком Забивакой - талисманом соревнований и с Кубком конфедераций, который получит в награду команда-победитель.
Всего в программе примут участие более 350 юных любителей футбола в возрасте от 6 до 10 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Около половины из них - воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Казань примет три матча группового этапа и один из полуфиналов.