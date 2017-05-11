Третьяк: отсутствие Овечкина является серьезной потерей для сборной России по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отсутствие Александра Овечкина в составе сборной России по хоккею на чемпионате мира для национальной команды является серьезной потерей. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Вячеслав Третьяк.

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" не примет участия в чемпионате мира из-за травмы нижней части тела. "Вашингтон" в ночь на четверг завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв в 1/4 финала "Питтсбургу" со счетом 3-4 в серии.

"Это потеря для команды, поскольку Александр - игрок высочайшего уровня. Все в Германии его ждали, поскольку считают звездой мирового уровня. Он бы вписался в игру сборной, тренеры сумели бы найти ему применение, особенно в большинстве. Но травма ему не позволяет сыграть, последние матчи он играл на обезболивающих", - сказал Третьяк.

Тренерский штаб сборной России принял решение вызвать двух других российских игроков "Вашингтона" - защитника Дмитрия Орлова и нападающего Евгения Кузнецова.

В четверг сборная России одержала победу над командой Дании со счетом 3:0 в матче группового этапа. "Самое главное, что в этой игре мы не получили травм. Было очень трудно настроиться после хорошей игры с Германией. Надо было больше забивать, но их вратарь хорошо сыграл", - отметил Третьяк.