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Федун назвал день чемпионства "Спартака" самым долгожданным в жизни

Спорт
11 мая, 20:16 UTC+3

Владелец "Спартака" не стал выделять самый сложный момент в чемпионате, отметив, что сложным получился весь турнир

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Леонид Федун

Леонид Федун

© Alexander Zemlianichenko Jr./Bloomberg via Getty Images

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Владелец "Спартака" Леонид Федун назвал день, когда команда досрочно стала чемпионом России по футболу, самым долгожданным в жизни. Об этом он заявил журналистам.

"Спартак" выиграл чемпионат России сезона-2016/17 за три тура до конца турнира после того, как "Зенит" 7 мая потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1).

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"Самый счастливый день в жизни - когда рождались мои дети, а этот - один из самых счастливых. По-крайней мере, самый долгожданный и выстраданный", - сказал 61-летний Федун, для которого данный титул стал первым за 13 лет управления клубом. "К сожалению, не все получается так быстро, как хотелось бы", - добавил он.

Федун не стал выделять самый сложный момент в чемпионате, отметив, что сложным получился весь турнир. На вопрос, можно ли объяснить его непроницаемый вид во время победного матча с ЦСКА (2:1) тем, что тогда он осознал необратимость чемпионства "Спартака", Федун ответил: "Это я успокоительного наелся".

Первое с 2001 года чемпионство "Спартака" Федун сравнил с походом в горы. "Когда лезешь, срываешь ногти и, наконец, оказываешься на вершине, то кажется, что все. Но смотришь, а там гора еще выше. Это Лига чемпионов впереди", - сказал владелец "Спартака".

Федун отметил, что не намерен расставаться со "Спартаком". "Если я тогда не успокоился, то сейчас тем более не успокоюсь", - заявил он.

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