Федун: "Спартак" запросит увеличенную квоту золотых медалей для награждения команды

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МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. "Спартак" будет ходатайствовать о предоставлении клубу увеличенной квоты золотых медалей для награждения команды. Об этом журналистам сообщил владелец московского футбольного клуба Леонид Федун.
"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17 за три тура до конца турнира после того, как "Зенит" 7 мая потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). Согласно регламенту, "Спартаку" должно быть выделено 40 золотых медалей, однако клуб в праве ходатайствовать перед Российским футбольным союзом (РФС) и лигой о награждении других футболистов и сотрудников сверх указанного количества.
"Медалей будет больше (чем 40), мы закажем еще", - сказал Федун.
На вопрос, как "Спартак" будет праздновать первое за 16 лет чемпионство, владелец клуба ответил: "Завтра встречаюсь с администрацией, будем решать".
"Такие поводы (как чемпионство) всегда объединяют и сближают, делают людей добрее друг к другу", - сказал Федун.
"Спартак" стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее красно-белые побеждали в турнире в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.