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Заслуженный тренер России по хоккею Валерий Голоухов скончался на Урале

Спорт
11 мая, 20:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, мая. /ТАСС

Его воспитанниками были Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Валерий Голоухов, воспитанниками которого были Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин, скончался на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист".

"На 74-м году жизни скончался заслуженный тренер России Валерий Георгиевич Голоухов. Он долгие годы выступал за свердловский "Спартак", а после окончания карьеры игрока работал тренером в школах "Юность" и "Спартаковец", среди его воспитанников - легендарные хоккеисты Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин", - говорится в сообщении.

Свои соболезнования по поводу кончины Голоухова выразил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Дацюк, Яшин, Хабибуллин. У них был один тренер - Голоухов Валерий Георгиевич. Он ушел, скорбим. Соболезную всем родным и близким", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Церемония прощания с тренером состоится в Екатеринбурге 13 мая.

Дацюк, Яшин, Хабибулин. У них был один тренер-Голоухов Валерий Георгиевич. Он ушел. Скорбим. Соболезную всем родным и близким

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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