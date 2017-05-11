Российские бойцы ММА Сидельников, Молдавский и Немков подписали контракты с Bellator

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские бойцы смешанного стиля (ММА) из команды Fedor Team Кирилл Сидельников, Вадим Немков и Валентин Молдавский подписали контракты с организацией Bellator. Об этом ТАСС сообщил лидер команды Федор Емельяненко.

"Кирилл Сидельников был травмирован, но сейчас он уже активно тренируется и помогает ребятам готовиться к чемпионату Европы по боевому самбо, - сказал Емельяненко. - Виктор Немков проведет бой в М-1, примерно через пару недель после моего боя в Bellator планируется выступление Валентина Молдавского. Рассматривается (Bellator) и Вадим Немков, для которого идет поиск соперника, также в сентябре планируется бой Анатолия Токова".

Токов уже провел свой дебютный бой в Bellator, одержав победу техническим нокаутом над американцем Франциско Франсе.

Емельяненко проведет свой первый поединок в организации 24 июня в Нью-Йорке против американца Мэтта Митриона.