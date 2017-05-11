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Федор Емельяненко заявил, что все его допинг-тесты были отрицательными

Спорт
11 мая, 21:08 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Российский боец ближайший поединок проведет 24 июня против американца Мэтта Митриона в организации Bellator

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Юрий Смитюк/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко заявил, что все его допинг-тесты в организациях Pride, Rizin и Bellator были отрицательными. Об этом он рассказал ТАСС.

"В Японии я каждый раз сдавал допинг-тесты в Pride и Rizin, но почему-то никогда никто не попадался, - сказал Емельяненко. - Это подталкивает на определенные мысли: либо там все чистые, либо... В Bellator мы тоже проходим допинг- контроль, но там все серьезно. Это никак не влияет на подготовку, и нет такого, чтобы меня подняли среди ночи для этой процедуры".

Емельяненко ближайший поединок проведет 24 июня против американца Мэтта Митриона в организации Bellator.

Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

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