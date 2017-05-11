Тренер ВК "Динамо" Маричев заявил, что продолжит работу с командой в следующем сезоне

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МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер московского волейбольного клуба "Динамо" Юрий Маричев останется на своем посту в следующем сезоне. Об этом он заявил ТАСС.
Маричев возглавил "Динамо" в октябре 2016 года.
"Конечно, останусь, у меня подписанный контракт", - заявил Маричев.
В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2016/17 "Динамо" не смогло пробиться в "Финал четырех", уступив немецкому "Берлину". Столичный клуб занял второе место в чемпионате России, проиграв в финале казанскому "Зениту".