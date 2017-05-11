Сборная Канады по хоккею одержала волевую победу над французами в матче ЧМ

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Канады обыграла команду Франции со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе канадцев шайбы забросили Райан О'Райлли (6-я минута), Клод Жиру (40) и Марк Власич (43). У французов отличились Оливье Дам-Малька (10) и Дамьен Флери (22).
Сборная Канады возглавляет турнирную таблицу группы B, одержав в четырех матчах четыре победы (12 очков). Французы с пятью баллами идут на шестой позиции. В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Чехии, Финляндии, Словении, Швейцарии, Норвегии и Белоруссии.
Следующий матч сборная Канады проведет 13 мая против команды Швейцарии, французы 12 мая встретятся с белорусами.