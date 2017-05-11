Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Определился состав сборной России на чемпионат мира по ММА

Спорт
11 мая, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

На чемпионате России по смешанным единоборствам первое общекомандное место заняли спортсмены из Москвы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. В четверг в Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА), по результатам которого определился состав сборной на первенство мира.

В состав российской команды попали победители чемпионата России в своих весовых категориях - Магомед Даитбегов (весовая категория: до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 61,2), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8), Али Абдулхаликов (до 70,3), Магомед Магомедкиримов (до 77,1), Гамзат Хирамагомедов (до 84), Муслим Магомедов (до 93) и Анатолий Малыхин (свыше 93).

На чемпионате России первое общекомандное место заняли спортсмены из Москвы, вторыми стали бойцы из ЦФО, третьими - спортсмены, представляющие УРФО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
2
Три шайбы в минуту: сборная России по хоккею победила датчан на ЧМ
3
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
4
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
5
Полиция задержала водителя BMW, напавшего на женщину в центре Москвы
6
Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый дом
7
Белый дом: допуск фотокорреспондента ТАСС на встречу Трампа и Лаврова не нарушал протокол
Темы дня
Загрузка...
Реклама