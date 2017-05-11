Определился состав сборной России на чемпионат мира по ММА

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. В четверг в Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА), по результатам которого определился состав сборной на первенство мира.

В состав российской команды попали победители чемпионата России в своих весовых категориях - Магомед Даитбегов (весовая категория: до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 61,2), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8), Али Абдулхаликов (до 70,3), Магомед Магомедкиримов (до 77,1), Гамзат Хирамагомедов (до 84), Муслим Магомедов (до 93) и Анатолий Малыхин (свыше 93).

На чемпионате России первое общекомандное место заняли спортсмены из Москвы, вторыми стали бойцы из ЦФО, третьими - спортсмены, представляющие УРФО.