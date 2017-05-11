Определился состав сборной России на чемпионат мира по ММА

Гонщики Боттас и Риккьярдо могут продолжить уникальную серию Гран-при ИспанииСпорт 12 мая, 0:12
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в СШАМеждународная панорама 12 мая, 0:03
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Сельтой" и вышел в финал футбольной Лиги ЕвропыСпорт 12 мая, 0:01
"Аякс" проиграл "Лиону", но вышел в финал футбольной Лиги ЕвропыСпорт 12 мая, 0:00
Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый домПолитика 11 мая, 23:47
Сборная Канады по хоккею одержала волевую победу над французами в матче ЧМСпорт 11 мая, 23:30
Сборная Швеции победила команду Латвии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 11 мая, 23:29
Алекно: волейболисты "Зенита" показали, что им не безразличен чемпионат РоссииСпорт 11 мая, 22:26
Лавров: в Арктике нет потенциала для какого-либо конфликтаПолитика 11 мая, 22:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. В четверг в Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА), по результатам которого определился состав сборной на первенство мира.
В состав российской команды попали победители чемпионата России в своих весовых категориях - Магомед Даитбегов (весовая категория: до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 61,2), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8), Али Абдулхаликов (до 70,3), Магомед Магомедкиримов (до 77,1), Гамзат Хирамагомедов (до 84), Муслим Магомедов (до 93) и Анатолий Малыхин (свыше 93).
На чемпионате России первое общекомандное место заняли спортсмены из Москвы, вторыми стали бойцы из ЦФО, третьими - спортсмены, представляющие УРФО.