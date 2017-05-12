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Медведев проведет совещание о подготовке спортивных сборных команд России

Спорт
12 мая, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 12 мая./ТАСС

Совещание состоится на площадке учебно-тренировочного центра "Новогорск" в подмосковных Химках

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 мая./ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня на площадке учебно-тренировочного центра "Новогорск" в подмосковных Химках проведет совещание об обеспечении условий подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба кабмина, в совещании примут участие вице-премьер Виталий Мутко, министр спорта Павел Колобков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также руководители профильных ведомств и главы спортивных федераций.

Учебно-тренировочный центр "Новогорск" является подведомственным учреждением Минспорта России и ведущей базой подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям. Центр одновременно может принять до 500 спортсменов, тренеров и врачей спортивных сборных команд. Здесь готовят спортсменов по 32 видам спорта, в том числе баскетболу, волейболу, гандболу, художественной гимнастике (индивидуальные и групповые упражнения), стрельбе из лука, пулевой стрельбе, фехтованию, футболу, хоккею, фигурному катанию, санному спорту, фристайлу, конькобежному спорту (шорт-треку), керлингу, вольной борьбе, прыжкам на батуте, мини-футболу, регби и др. Ежегодно здесь проводятся более 300 тренировочных мероприятий спортивных сборных команд.

Накануне Медведев провел заседание попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России, где отметил, что российские олимпийцы должны иметь все условия для успешных выступлений и честной борьбы за медали, в том числе, при необходимости - квалифицированную юридическую поддержку. Он призвал обсудить вопрос, "что важнее сделать, чтобы спортивных побед было больше, особенно с учетом того, что ситуация сейчас не самая простая для российского спорта, и чтобы у наших спортсменов были все условия для полноценных тренировок, для успешных выступлений, для честной борьбы за медали". "А в случае необходимости - (чтобы у спортсменов) была, конечно, и квалифицированная юридическая поддержка, что, как мы убедились в последние годы, в последний период, совсем не маловажно", - сказал Медведев.

На заседании премьер пообещал, что Фонд поддержки олимпийцев России подготовит программу выплат за победы на предстоящих в Южной Корее зимних Олимпийских играх 2018 года, а также обеспечит присутствие на этих соревнованиях в качестве гостей прославленных спортсменов прошлых лет. Медведев назвал зимние Олимпийские игры 2018 года важнейшим из предстоящих в ближайшее время соревнований.

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