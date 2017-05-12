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ЦСКА и "Арсенал" откроют 28-й тур чемпионата России по футболу

Спорт
12 мая, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Матч армейцев пройдет на "Арене-ЦСКА", начало - 19:30 мск

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Игроки ЦСКА Кирилл Набабкин, Алексей Ионов и главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко (слева направо)

Игроки ЦСКА Кирилл Набабкин, Алексей Ионов и главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко (слева направо)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. ЦСКА сыграет в пятницу с тульским "Арсеналом" в стартовом матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Победа над аутсайдером позволит армейцам на четыре очка оторваться от "Зенита" в борьбе за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

По итогам предыдущего тура ЦСКА передал "Спартаку" звание сильнейшего клуба страны, и в оставшихся матчах команда Виктора Гончаренко будет отстаивать второе место. Неделю назад армейцы опередили "Зенит" на одно очко - после собственной победы над "Амкаром" (2:0) и домашнего поражения конкурентов от "Терека", и теперь ЦСКА может играть без оглядки на соперников. ЦСКА предстоят матчи с командами из нижней части таблицы - "Арсеналом", "Рубином" и "Анжи", так что задача выиграть три оставшихся матча достаточно проста.

Хотя аутсайдеры на финише турнира бывают опасны - тот же "Арсенал" в предыдущем туре прервал 10-матчевую серию без пропущенных мячей "Ростова", который проиграл в Туле со счетом 0:1.

Второе место против предпоследнего

Победа над ростовчанами, впрочем, не позволила "Арсеналу" покинуть предпоследнее место в таблице - конкуренты также разжились тремя очками. "Арсенал" остается командой с худшей в лиге атакой - 15 мячей, столько же на счету у уже покинувшей премьер-лигу "Томи". Те же самые 15 мячей пропустил в 27 матчах ЦСКА, по этому показателю уступая лишь "Ростову" (13).

В первом круге команды сыграли в Туле 18 ноября, ЦСКА победил со счетом 1:0 благодаря мячу Георги Миланова. Дважды обыграли армейцы туляков и в первом сезоне "Арсенала" в премьер-лиге сезона-2014/15 - 2:1, 4:1.

Матч пройдет на "Арене-ЦСКА", начало - 19:30 мск. Главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи. Дисквалифицирован полузащитник "Арсенала" Муса Думбия.

28-й тур продолжится в субботу, когда сыграют "Урал" - "Краснодар", "Амкар" - "Спартак", "Крылья Советов" - "Зенит" и "Локомотив" - "Оренбург". В воскресенье встречаются "Томь" - "Терек", "Уфа" - "Анжи" и "Ростов" - "Рубин".

После 27 туров "Спартак" гарантировал себе первое место - 63 очка. 53 очка у ЦСКА, 52 очка набрал "Зенит".

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