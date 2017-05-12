Вратарь сборной Латвии расстроен тем, что Овечкин не приедет на ЧМ по хоккею

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КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликинс расстроен тем фактом, что российский форвард Александр Овечкин не будет участвовать в чемпионате мира 2017 года. Об этом он сообщил журналистам.
В четверг сборная Латвии со счетом 0:2 уступила команде Швеции в матче группы А чемпионата мира , в которой также выступает команда России.
"В третьем периоде много атаковали, жаль, что удача была не на нашей стороне. В моменте со вторым голом я ничего не мог поделать - отразил первый бросок в шпагате, второй - не вышло, ведь я не чудотворец. Первый гол получился тупым. Я ненавижу проигрывать, поэтому не могу быть доволен своей игрой", - сказал Мерзликинс.
Также голкипер расстроен, что не сможет сыграть против Александра Овечкина, который пропускает турнир из-за травмы.
"Овечкин является моим любимым игроком, поэтому я расстроился, что он не приедет на чемпионат мира. В прошлом году тоже не получилось против него сыграть. Для меня это вызов, интересно сыграть против такого профессионала, посмотреть, как я вырос. Из нынешнего состава сборной России больше всего хотелось бы встретиться с Панариным, он похож игрой на Овечкина", - считает латвийский голкипер.
Защитник латвийцев Артурс Кулда также поделился своим мнением о прошедшем матче. "Мы не смогли победить, хорошо играли, просто нужно реализовывать моменты. Будем стараться исправить игру в большинстве. Нам предстоит играть с сильными соперниками, в матчах с которыми нужно набирать очки. Для нас не имеет значения с какого места попадать в плей-офф", - сказал Кулда.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.