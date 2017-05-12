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Победа "Лиона" увеличила отрыв Франции от России в таблице коэффициентов УЕФА

Спорт
12 мая, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Суммарный коэффициент Франции, занимающей в таблице пятое место, теперь составляет 56,665 балла, в активе России 50,532 балла

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Футболист "Лиона" Матье Вальбуэна в матче Лиги Европы против "Аякса"

Футболист "Лиона" Матье Вальбуэна в матче Лиги Европы против "Аякса"

© EPA/SEBASTIAN NOGIER

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Победа "Лиона" над "Аяксом" в ответом полуфинальном матче Лиги Европы позволила Франции увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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"Аякс" проиграл "Лиону", но вышел в финал футбольной Лиги Европы

В четверг "Лион на своем поле обыграл голландский "Аякс" со счетом 3:1, но не смог пробиться в финал Лиги Европы, так как на выезде французы проиграли со счетом 1:4. Ранее "Монако", представляющий Францию в обоих матчах полуфинала Лиги чемпионов проиграл "Ювентусу" (0:2, 1:2) и не принес очков Франции.

Суммарный коэффициент Франции, занимающей в таблице пятое место, теперь составляет 56,665 балла. Расположившаяся строчкой ниже Россия, чьи клубы завершили выступление на стадии 1/8 финала Лиги Европы, по итогам сезона останется с 50,532 балла.

Россия на шестом месте

По результатам текущего сезона определится представительство стран в еврокубках в сезоне-2018/19. Позиции Франции и России равнозначны и дают право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Португалия, которая опустилась на седьмое, будет иметь то же представительство, что и у России в последние годы - две команды в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы.

После окончания сезона-2016/17 будут аннулированы очки, набранные командами в еврокубках в сезоне-2012/13. Поэтому перед стартом сезона-2017/18 у России в таблице коэффициентов УЕФА будет 40,782 балла, у Франции - 44,915, а у Португалии - 37,582.

Что касается сезона-2017/18, то там Россия будет представлена уже пятью клубами - двумя в Лиге чемпионов и тремя в Лиге Европы, поскольку сезон-2015/16 Россия в таблице коэффициентов УЕФА закончила на седьмом месте.

Англия обошла Германию в текущем сезоне

Лидирует в таблице коэффициентов УЕФА Испания (104,713 балла), на втором месте располагается Германия (79,498), на третьем - Англия (75,676), на четвертом - Италия (73,332).

Выход "Манчестер Юнайтед" в финал Лиги Европы (попадание клубов в решающий матч дает в копилку страны один бонусный балл) позволил Англии обойти Германию и выйти на второе место по результатам текущего сезона. Показатель Англии - 14,642 балла, Германии - 14,571 балла.

Финал Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе. Финал Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Аякс" состоится 24 мая в Стокгольме.

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