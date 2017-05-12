Глава телерадиокомпании Украины настаивает на отказе от трансляции матчей ЧМ-2018

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания намерен добиваться отказа от трансляций матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, даже если это будет стоить ему должности.

"В вопросе трансляции Чемпионата мира - 2018, который пройдет в России, я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет, и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем". Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: "Дай Бог, Украина не попадет", - рассказал он в интервью украинскому изданию "Телекритика".

При этом, говоря о планах компании, Аласания добавил, что хочет создать отдельный телеканал, посвященный спортивной тематике.

В конце прошлого года Аласания подал в отставку с поста главы Национальной телерадиокомпании Украины (НТКУ), чем хотел привлечь внимание к финансовым проблемам при организации песенного конкурса "Евровидение" в Киеве. Позже НТКУ была преобразована в Национальную общественную телерадиокомпанию, а Аласания в апреле 2017 года победил в открытом конкурсе на должность ее руководителя.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.