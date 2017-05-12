Тренер: сборная Швеции на ЧМ нуждается в хоккеисте "Вашингтона" Бэкстреме

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов, Дмитрий Рачицкий/. Сборная Швеции нуждается в форварде клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Никласе Бэкстреме на нынешнем чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже. Об этом журналистам рассказал главный тренер шведов Рихард Гренборг.

"Вашингтон" минувшей ночью проиграл "Питтсбургу" в 1/4 финала Кубка Стэнли. "Бэкстрем нам нужен, после пресс-конференции мы свяжемся с ним. Пока новостей нет, - сказал Гренборг. - Что касается остальных игроков НХЛ, то у кого-то травмы, как у Маркуса Юханссона. У других ребят непростая ситуация с контрактами, что мешает им приехать на чемпионат мира".

Шведы нанесли первое поражение на мировом первенстве команде Латвии. "Мы провели непростой матч против команды, которая до этого не проигрывала. Команда Латвии очень дисциплинированная, там работает отличный тренер. Мы проделали огромную работу при игре в меньшинстве "три на пять", сложным оказался и третий период", - отметил он.

Тренер латвийской команды Боб Хартли заявил, что гордится своими подопечными. "Шведы провели отличную игру. У них классная команда - быстрая, с классными игроками на каждой позиции. С этой сборной будет трудно играть любой команде, поэтому я могу гордиться своими парнями после сегодняшней игры", - сказал наставник.

"Мы сражались, как могли. У нас были моменты, но не получилось их реализовать. Наш вратарь Элвис Мерзликинс провел великолепный матч, он много выручал", - добавил специалист.