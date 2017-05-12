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Хедман: шансы сборной Швеции на победу в ЧМ увеличатся с приездом Лундквиста

Спорт
12 мая, 1:28 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист приедет в расположение сборной Швеции на чемпионате мира в Кельне и Париже

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Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист

Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист

© ТАСС/ Сергей Фадеичев

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Шансы сборной Швеции на победу в чемпионате мира по хоккею увеличатся после приезда в команду голкипера клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрика Лундквиста. Такое мнение ТАСС высказал защитник шведской команды Виктор Хедман.

В четверг сборная Швеции со счетом 2:0 победила команду Латвии в матче группы А чемпионата мира, в которой также выступает команда России. Ранее стало известно, что в скором времени в стан шведской команды приедет голкипер Хенрик Лундквист, чей клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" завершил выступление в плей-офф НХЛ.

"Нам удалось одержать важную победу, мы провели хороший матч. Скоро в команду приедет Хенрик Лундквист. Он один из лучших вратарей мира и сможет добавить уверенности всем игрокам команды. С таким голкипером мы будем спокойны за сохранность своих ворот, наши шансы на победу в турнире увеличатся", - считает Хедман.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

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