ФК "Брондбю" оштрафован на $17 тыс. за бросание фанатами мертвых крыс на поле

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Датский футбольный клуб "Брондбю", фанаты которого выкинули на поле несколько мертвых крыс во время домашнего матча чемпионата страны с "Копенгагеном", оштрафован на 150 тысяч датских крон (около $17 тысяч). Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Дании.

Инцидент произошел 17 апреля за пять минут до конца встречи. Когда футболисты "Копенгагена" хотели разыграть угловой, болельщики кинули в их сторону несколько крыс. Лидирующий в чемпионате "Копенгаген" победил в матче со счетом 1:0.

"Контрольно-дисциплинарный комитет разобрал инциденты, возникшие во время матча 17 апреля, в котором встречались "Брондбю" и "Копенгаген". На основании доклада делегата матча был присужден штраф "Брондбю" за поведение болельщиков, бросавших на поле мертвых крыс и использовавших пиротехнику. В свою очередь, "Копенгаген" обязан заплатить штраф в 75 тысяч крон (около $8 тысяч) за поведение своих фанатов, использовавших пиротехнику", - говорится в сообщении.

За шесть туров до конца текущего розыгрыша чемпионата Дании "Копенгаген" занимает первое место (78 очков), "Брондбю" - второе (62).

YouTube/HYPE VIDEO Болельщики датского "Брондбю" выбросили несколько крыс на футбольное поле