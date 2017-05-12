Волейболистки московского "Динамо" не смогли выйти в полуфинал ЧМ среди клубов

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российское "Динамо" (Москва) со счетом 1-3 уступило бразильскому клубу "Рио-де-Жанейро" в заключительном матче группового этапа клубного чемпионата мира среди женщин, который проходит в японском Кобе. В полуфинал турнира пробился бразильский клуб, россиянки сыграют за 5-8 места на турнире.
После трех игр "Динамо" занимает третье место в группе А и не сумело пробиться в плей-офф. На счету команды три очка. Ранее клуб из Москвы уступил турецкому "Вакыфбанку" и победил японский клуб "Хисамицу".
В турнире принимают участие восемь команд, разбитых на две группы. Клубы, занявшие первые и вторые места в своих группах, выйдут в полуфинал. Остальные клубы сыграют в матчах за 5-8-е места. Турнир завершится 14 мая.