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Вице-президент ФИФА: инвестиции правительства РФ в ЧМ-2018 оправдают себя

Спорт
12 мая, 8:05 UTC+3 МАНАМА корр. ТАСС, Олег Кошелев

По словам шейха Сальмана бен Ибрагима Аль Халифа, Россия покажет себя великолепным организатором Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу

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Вице-президент Международной федерации футбола шейх Бахрейна Сальман бен Ибрагим Аль Халифа

Вице-президент Международной федерации футбола шейх Бахрейна Сальман бен Ибрагим Аль Халифа

© EPA/PATRICK B. KRAEMER

МАНАМА, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Инвестиции правительства России в подготовку к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года обязательно себя оправдают. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА), президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Бахрейна Сальман бен Ибрагим Аль Халифа.

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В четверг в Бахрейне прошел 67-й ежегодный конгресс ФИФА, на котором генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин представил доклад о подготовке к предстоящим турнирам.

"Кубок конфедераций пройдет уже в следующем месяце, все мы ждем с нетерпением. Уверен, Россия покажет себя великолепным организатором. На конгрессе мы получили подробный доклад о подготовке к обоим турнирам, у меня не осталось сомнений, что они пройдут на высшем уровне. Инвестиции правительства России обязательно оправдают себя", - сказал шейх Сальман.

"Разговоры о каких-то рисках ведутся всегда - и когда мы проводили чемпионат мира в ЮАР, и когда в Бразилии. То же самое сейчас происходит и с Россией. Но я уверен, что оргкомитет все сделает на высшем уровне", - добавил шейх Сальман.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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