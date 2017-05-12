Вице-президент ФИФА: Россия будет представлена в совете организации, это вопрос времени

МАНАМА, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Представитель России появится в совете Международной федерации футбола (ФИФА), это решение является лишь вопросом времени. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал вице-президент ФИФА, президент Азиатской конфедерации футбола бахрейнский шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа.

В марте стало известно, что кандидатура вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из-за несоответствия критерию политической нейтральности.

"Не думаю, что имидж России в футболе как-то пострадал после этого решения. Господин Мутко проделал потрясающую работу и в ФИФА, и в УЕФА (Союзе европейских футбольных ассоциаций). Уверен, что рано или поздно в совете ФИФА появится представитель России, это лишь вопрос времени", - сказал Сальман.

Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным. Довыборы пройдут на внеочередном конгрессе УЕФА в сентябре в Швейцарии.