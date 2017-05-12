Неделя звезд КХЛ 2018 года пройдет в Астане

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Неделя звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2018 году состоится в Астане. Об этом сообщается в пресс-релизе КХЛ.

Соответствующее соглашение между лигой и хоккейным клубом "Барыс" было подписано в пятницу. Неделя звезд хоккея пройдет с 10 по 14 января и включит в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

"Выбор Астаны как места проведения Недели звезд хоккея - 2018 не случаен, - сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. - Столица Казахстана - удобный город с развитой инфраструктурой, располагающий одной из самых современных и комфортабельных арен в КХЛ, всем известно, что жители Казахстана любят хоккей, хорошо разбираются в игре и поэтому с особой радостью примут Неделю звезд и всех гостей и участников этого значимого события. Как и год назад в Уфе, мы заключили особое соглашение, которое обеспечит высокий уровень организации и координации при подготовке к мероприятию. Уверен, что Астана-2018 станет памятной страницей в многолетней истории звездного шоу".

"Принять у себя Матч звезд КХЛ, который уже трансформировался в целую неделю хоккейного праздника - это давняя мечта всех ценителей этой замечательной игры в нашей стране, - отметил президент "Барыса" Аскар Шопобаев. - Республика празднует 25-летие своей независимости, скоро в столице пройдет всемирная выставка EXPO-2017, а сегодня мы получили право принять такой престижный спортивный форум, как Неделя звезд хоккея. Коллектив "Барыса" и нашей красавицы-арены приложат максимум усилий, чтобы это мероприятие в Астане стало незабываемым и ярким. Тем более, что оно будет юбилейным, десятым в истории КХЛ, очень почетно, что выбор лиги сделан в пользу Казахстана".

Матч звезд КХЛ проводится с 2009 года. Ранее он дважды проходил в Москве и по разу в Минске, Санкт-Петербурге, Риге, Челябинске, Братиславе, Сочи и Уфе. С 2017 года матч звезд проводится в формате противостояния четырех дивизионов КХЛ.