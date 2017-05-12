Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Мексики будет готовиться к Кубку конфедераций на стадионе "Центральный" в Казани

Спорт
12 мая, 9:05 UTC+3 МАНАМА корр. ТАСС, Олег Кошелев

Как рассказал ТАСС глава Федерации футбола Мексики Десио де Мария, на турнир приедет сильнейший состав команды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты сборной Мексики

Футболисты сборной Мексики

© AP/Brandon Wade

МАНАМА, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная Мексики в течение недели будет готовиться к Кубку конфедераций в Казани, тренировки команды запланированы на стадионе "Центральный". Об этом ТАСС сообщил глава Федерации футбола Мексики Десио де Мария.

"В июне мы проведем два отборочных матча чемпионата мира - второй 11 июня против сборной США. Сразу после игры вся команда отправится в аэропорт, откуда полетит прямо в Казань. Там мы проведем шесть-семь дней до старта турнира, тренироваться команда будет на стадионе "Центральный", - рассказал де Мария.

Летом сборной Мексики предстоит принять участие в двух турнирах - в июне в Кубке конфедераций, а в июле в Золотом кубке КОНКАКАФ. "Кубок конфедераций очень важен для нас, сборная Мексики будет представлена сильнейшими игроками, мы едем в Россию с высокими ожиданиями. У меня остались самые теплые воспоминания о Кубке конфедераций 2005 года (мексиканцы заняли четвертое место в Германии - прим. ТАСС), надеюсь, что это поколение проявит себя не хуже", - отметил де Мария.

"Год назад мы отправляли группу наших наблюдателей, которые ознакомились с тренировочными площадками, гостиницами, стадионами. Нам все понравилась, наша цель - приехать в Россию не только этим летом, но и следующим, уже на чемпионат мира", - добавил де Мария.

На групповом этапе Кубка конфедераций мексиканцы сыграют со сборными Португалии (18 июня, Казань), Новой Зеландии (21 июня, Сочи) и России (24 июня, Казань).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
4
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
5
Глава телерадиокомпании Украины настаивает на отказе от трансляции матчей ЧМ-2018
6
"Известия": выпускники московских школ рассчитывают на зарплату в 82 тыс. рублей
7
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
Темы дня
Загрузка...
Реклама