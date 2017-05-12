Футболисты сборной Малайзии перейдут на автономный режим во время пребывания в КНДР

СИНГАПУР, 12 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Делегация сборной Малайзии по футболу намерена перейти почти на полное автономное существование во время пребывания в Пхеньяне, где им предстоит сыграть отборочный матч в рамках Кубка Азии 2019 года. Об этом рассказал глава Футбольной ассоциации Малайзии Исмаил Султан.

"Мы получаем информацию о возможных провокациях со стороны принимающей стороны, например, о возможном отравлении наших спортсменов, поэтому всю еду и воду мы привезем с собой", - отметил чиновник. Кроме того, по его словам, особое беспокойство вызывает судейство, поскольку "будет оказываться давление на официальных делегатов матча со стороны представителей КНДР".

На сегодняшний день, признал руководитель ассоциации, необходимо подчиниться решению Азиатской конфедерации футбола, которая отказала ранее Малайзии перенести матч на нейтральное поле по соображениям безопасности. Но была перенесена дата проведения матча - с 28 марта на 8 июня. Тем не менее Исмаил Султан отметил, что по-прежнему "будет добиваться переноса игры на нейтральное поле".

Ранее министр молодежи и спорта Малайзии Хайри Джамалуддин Абу Бакар призвал власти КНДР обеспечить безопасность делегации страны на матче. По его словам, "напряженность между двумя странами, возможно, и прошла, однако Пхеньян испытывает определенные проблемы с внешним миром".

Причиной напряженности между странами стало убийство в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нам, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. В частности, северокорейская сторона 7 марта запретила малайзийским гражданам, в том числе дипломатам покидать пределы страны. После напряженных переговоров, проходивших в Пекине, 31 марта ограничения были сняты, а премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил о завершении кризиса в отношениях с КНДР.