Прядкин: "Тосно" должен играть в РФПЛ в том регионе, в котором зарегистрирован

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МАНАМА, 12 май. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. "Тосно" сможет проводить домашние матчи чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) только в том регионе, в котором зарегистрирован. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"Тосно" досрочно занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, выйдя в РФПЛ. Клуб представляет Ленинградскую область, но при этом домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводит на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде. Как ранее ТАСС сообщил генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко, клуб намерен играть в Великом Новгороде и в РФПЛ, а в качестве резервной арены собирается заявить стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге.
"В РФПЛ клуб должен играть там, где зарегистрирован. Выход для них (для "Тосно") один - играть в своем регионе, искать там соответствующую арену. А смена места регистрации и юридического лица - это очень длительная процедура", - сказал Прядкин.
"Мы и Российский футбольный союз будем встречаться с руководством "Тосно" на следующей неделе, будем все обсуждать", - добавил глава РФПЛ.
"В лигу пришло письмо о том, что отдел лицензирования РФС начал лицензирование "Тосно". Регламенты у ФНЛ и РФПЛ разные. Посмотрим, что "Тосно" предложит с точки зрения соответствиям критериям РФПЛ", - сказал Прядкин.