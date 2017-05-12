Сборная России по футболу планирует провести открытую тренировку 14 июня на "Арене ЦСКА"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу планирует провести открытую для болельщиков тренировку 14 июня на стадионе "Арена ЦСКА" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Предварительно открытая тренировка в преддверии Кубка конфедераций намечена на 14 июня на стадионе ЦСКА", - сказал источник.

Сборная России сыграет в группе А Кубка конфедераций, ее соперниками станут команды Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах.

Игры Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Матч открытия и финал состоятся в Санкт-Петербурге.

Сборная России начнет подготовку к турниру 26 мая в австрийском Нойштифте. Команда проведет две товарищеских игры, 5 июня в Будапеште она встретится с венграми, а 9 июня в Москве - с чилийцами.