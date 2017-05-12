Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России по футболу планирует провести открытую тренировку 14 июня на "Арене ЦСКА"

Спорт
12 мая, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Сборная России начнет подготовку к Кубку конфедераций 26 мая в австрийском Нойштифте

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу планирует провести открытую для болельщиков тренировку 14 июня на стадионе "Арена ЦСКА" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Предварительно открытая тренировка в преддверии Кубка конфедераций намечена на 14 июня на стадионе ЦСКА", - сказал источник.

Сборная России сыграет в группе А Кубка конфедераций, ее соперниками станут команды Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах.

Игры Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Матч открытия и финал состоятся в Санкт-Петербурге.

Сборная России начнет подготовку к турниру 26 мая в австрийском Нойштифте. Команда проведет две товарищеских игры, 5 июня в Будапеште она встретится с венграми, а 9 июня в Москве - с чилийцами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем
2
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
3
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
4
МО РФ подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем 9 мая
5
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
6
В Крыму официально началось строительство федеральной трассы "Таврида"
7
"Известия": выпускники московских школ рассчитывают на зарплату в 82 тыс. рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама