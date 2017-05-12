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Дзюдоисты из 37 стран подали заявки на участие в этапе "Большого шлема" в Екатеринбурге

Спорт
12 мая, 10:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, мая. /ТАСС

Турнир пройдет с 20 по 21 мая

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Более 300 спортсменов из 37 стран подали заявки на участие в третьем этапе международного турнира по дзюдо "Большой шлем", который пройдет в Екатеринбурге 20-21 мая 2017 года. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Первый этап турнира прошел во Франции, второй - в Баку.

"На финишную прямую выходит подготовка к международному турниру по дзюдо "Большой шлем", который пройдет в Екатеринбурге 20-21 мая. Всего заявки на участие в турнире подали 324 спортсмена из 37 стран мира", - говорится в сообщении.

Уже в мае в Екатеринбург прилетит самая многочисленная по составу сборная России. В нее вошли 58 спортсменов, половина из которых - женщины. "Также в мае приедут бронзовый призер Олимпийских игр Сириль Маре, бронзовый призер чемпионата мира Виктор Пенолбер, двукратный победитель "Большого шлема", чемпион Европы Александар Куколь и другие мастера", - отмечается в сообщении департамента.

Ранее сообщалось об участии в турнире двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо, девятикратного чемпиона мира француза Тедди Ринера, который возглавляет мировой зачет в категории свыше 100 кг. С 2010 года Ринер не проиграл ни одной схватки.

Договоренность о проведении этапа "Большого шлема" в Екатеринбурге была достигнута в июле 2016 года.

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