Американский гроссмейстер Накамура сравнил шахматы с хоккеем

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МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Система проведения международных соревнований по шахматам схожа с той, что используется в хоккее. Такое мнение ТАСС высказал американский шахматист Хикару Накамура, который примет участие в московском этапе Гран-при.
Второй этап серии пройдет с 12 по 21 мая. За победу будут бороться 18 сильнейших шахматистов со всего мира. В течение 10 дней каждый из гроссмейстеров сыграет девять партий.
"Шахматы можно сравнить с хоккеем. Как и в хоккее, тебе нужно отыграть регулярный сезон, чтобы по его итогам обойти другие команды и пробиться в серию плей-офф, коим у нас можно считать турнир претендентов. Там уже не имеет значения, в каком статусе ты туда пробился. По ходу сезона ты можешь выигрывать турниры, демонстрировать отличную игру, но все это не составит общей картины от выступления в сезоне без удачной игры в турнире претендентов", - сказал Накамура.
В прошлом году в Москве гроссмейстер уступил первое место на турнире претендентов Сергею Карякину, что не позволило ему сыграть в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.
"Приятного, прямо скажем, тогда было мало, так что сейчас я постараюсь заблокировать все воспоминания о том турнире. Турнир претендентов - очень тяжелое соревнование, во время которого ты ощущаешь слишком большое давление. Так что сейчас я постараюсь быть более расслабленным и постараюсь получить удовольствие от выступления", - отметил он.
"Выступление в прошлом сезоне в турнире претендентов сделало меня психологически более сильным, так что я играю сейчас сильнее и чувствую, что добился профессионального роста", - добавил Накамура.
Площадкой проведения этапа Гран-при станет многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph в центре Москвы.
Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения Гран-при были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания). Два гроссмейстера, которые займут первые два места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.