Бутенко: решение о понижении арбитров в классе принимает департамент судейства РФС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Решение о переводе арбитров из одной категории в другую принимает департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС рассказал глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что российский арбитр Сергей Карасев может быть переведен из категории "Про" в категорию "А" из-за серьезных ошибок в последних матчах чемпионата России. При этом решение остается за руководителями департамента судейства и инспектирования РФС и судейского комитета РФС.

"Переводит арбитров не судейский комитет, а департамент судейства. Так уже перевели Виталия Мешкова в категорию "А". Департамент должен подавать нам списки арбитров, после чего мы действуем. Пока ничего не приходило", - сказал Бутенко.

"Если арбитр группы "Про" допускает не в первый раз серьезные ошибки, то он может быть переведен в группу "А", которая обслуживает матчи Футбольной национальной лиги. Эти арбитры временно не допускаются к работе на матчах Российской футбольной премьер-лиги. Что касается Карасева, о последних решениях комиссии я не имею права говорить", - отметил глава комитета.

Карасев не будет работать на матчах последних туров чемпионата России нынешнего сезона, потому что его бригада отправляется судить игры юниорского чемпионата мира по футболу. Также арбитр является единственным кандидатом от России, кто может работать на чемпионате мира 2018 года.

Ранее Карасев обслуживал матчи чемпионата Европы - 2016, футбольного турнира Олимпийских игр 2016 года, а также клубных еврокубков. В частности, его бригада работала на первой полуфинальной встрече Лиги Европы сезона-2016/17 между испанской "Сельтой" и английским "Манчестер Юнайтед".