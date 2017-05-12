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Глава департамента судейства РФС пока не получал решения комиссии по работе Карасева

Спорт
12 мая, 11:48 дата обновления: 12 мая, 12:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее стало известно, что Сергей Карасев может быть переведен из категории "Про" в категорию "А" из-за серьезных ошибок в последних матчах чемпионата России

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Андрей Будогосский

Андрей Будогосский

© Евгений Волчков/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский пока не получал документов Контрольно-квалификационной комиссии РФС по работе арбитра Сергея Карасева в последних матчах чемпионата России. Об этом Будогосский рассказал ТАСС.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что российский арбитр Сергей Карасев может быть переведен из категории "Про" в категорию "А" из-за серьезных ошибок в последних матчах чемпионата России. При этом решение остается за руководителями департамента судейства и инспектирования РФС и судейского комитета РФС. Как рассказал ТАСС глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко, решение о переводе арбитра в другую категорию принимает департамент судейства и инспектирования. Судейский комитет является лишь исполнителем.

"У нас каждый судья может быть переведен из одной категории в другую. Независимо от того, Карасев это или нет. Но в данном случае я еще не получил решений комиссии, потому что нахожусь на сборах. У меня сейчас на руках нет протоколов, поэтому не могу говорить конкретно", - сказал Будогосский.

Уполномоченный представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин, который ранее доводил до СМИ информацию о решениях комиссии, заявил, что не может прокомментировать публикацию. "Я не могу комментировать данную информацию, потому что у меня нет официальных решений Контрольно-квалификационной комиссии", - сказал он.

Карасев не будет работать на матчах последних туров чемпионата России нынешнего сезона, потому что его бригада отправляется судить игры юниорского чемпионата мира по футболу. Также арбитр является единственным кандидатом от России, кто может работать на чемпионате мира 2018 года.

Ранее Карасев обслуживал матчи чемпионата Европы - 2016, футбольного турнира Олимпийских игр 2016 года, а также клубных еврокубков. В частности, его бригада работала на первой полуфинальной встрече Лиги Европы сезона-2016/17 между испанской "Сельтой" и английским "Манчестер Юнайтед".

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