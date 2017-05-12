Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Королькевич заявил, что сохраняет шанс возглавить женскую команду России по биатлону

Спорт
12 мая, 12:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

По словам тренера, ясность в этом вопросе должна наступить в ближайшее время

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Королькевич

Владимир Королькевич

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Словенский тренер Владимир Королькевич сохраняет шанс занять пост старшего тренера женской команды России по биатлону. Об этом специалист сообщил ТАСС.

В начале апреля правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило Рикко Гросса и Андрея Падина тренерами мужской сборной России по биатлону на следующий, олимпийский сезон. Решение по тренеру женской сборной было отложено, однако все это время главным кандидатом на этот пост оставался Королькевич.

"Возможность того, что я возглавлю команду, сохраняется, ясность в этом вопросе должна наступить в ближайшее время", - сказал Королькевич.

Собеседник агентства подтвердил, что одной из преград на пути его возвращения в российскую команду стало заявление президента Союза биатлонистов Норвегии Эрленда Шлоквика, который назвал приглашение Королькевича "плохим сигналом", поскольку под его руководством Екатерина Юрьева и Ирина Старых были пойманы на употреблении запрещенных препаратов.

Кроме того, СБР в настоящий момент занят поиском источника финансирования контракта с Королькевичем.

Словенский специалист работал в российской сборной в сезоне-2013/14 в качестве старшего тренера женской команды. Под его руководством женская сборная России завоевала серебро эстафетной гонки на Олимпиаде в Сочи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль направил просьбу Навального о выдаче загранпаспорта в МВД
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению
4
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
5
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
6
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным риском
7
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама