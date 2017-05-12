ЦСКА получил лицензии РФС и УЕФА на следующий сезон

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА получил лицензии от Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на выступления в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"На днях состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию. По его итогам ПФК ЦСКА получил лицензию для участия в соревнованиях под эгидой РФС и УЕФА", - говорится в сообщении.

В текущем розыгрыше чемпионата России ЦСКА занимает вторую строчку и имеет шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Московский клуб уже досрочно обеспечил себе участие во втором по значимости клубном турнире под эгидой УЕФА в сезоне-2017/18 - Лиге Европы.