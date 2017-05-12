Хашиг: футболист "Краснодара" Мамаев тренируется в общей группе, проблем со здоровьем нет

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев тренируется в общей группе, проблемы со здоровьем у игрока отсутствуют. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор команды Владимир Хашиг.

Мамаев получил травму бедра в октябре 2016 года, из-за которой пропустил пять месяцев. Впервые после повреждение полузащитник вышел на поле в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы против испанской "Сельты" (1:2) 9 марта. Однако на матчи с "Амкаром" (27 апреля), "Анжи" (1 мая) и "Оренбургом" (7 мая) игрок не попадал в заявку. О причинах отсутствия футболиста не сообщалось.

"С Мамаевом все хорошо, он занимается в общей группе. Проблем со здоровьем нет", - сказал Хашиг.

В текущем сезоне Мамаев провел за "Краснодар" 14 матчей, забил в них один мяч и выполнил две голевые передачи.