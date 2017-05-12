Полиция на тестовом матче в Москве отработает действия перед Кубком конфедераций

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Столичная полиция на матче 29-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и грозненским "Тереком" отработает свои действия перед Кубком конфедераций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"17 мая на стадионе "Открытие-Арена" состоится тестовый матч между командами "Спартак" и "Терек", на котором будет отработан порядок взаимодействия организаторов, городских служб и правоохранительных органов по обеспечению общественного порядка и безопасности", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что для удобства зрителей также будут опробованы новые маршруты движения от остановок общественного транспорта к контрольно-пропускным пунктам стадиона. "Для информирования граждан о направлениях движения будет применена принципиально новая система навигации по маршрутам движения и периметру стадиона, задействованы информационные щиты. Для оказания помощи зрителям в ориентировании на подходах к спортивному объекту будут работать волонтеры. Кроме того, для зрителей, прибывающих к стадиону на личном автотранспорте, будут опробованы новые схемы движения и расположения стоянок", - подчеркнули в ГУ МВД.

Кроме того, московская полиция призывает болельщиков соблюдать общественный порядок, как на самом стадионе, так и на прилегающей территории, и напоминает, что ответственность за грубые нарушения правил поведения зрителей во время проведения крупных спортивных соревнований ужесточена.

"За осуществление действий, создающих угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью окружающих в местах проведения соревнований или на прилегающей территории, а также действия, повлекшие приостановление или прекращение официального спортивного соревнования, нарушителю может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет", - напомнили в полиции.