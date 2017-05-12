Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция на тестовом матче в Москве отработает действия перед Кубком конфедераций

Спорт
12 мая, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Это произойдет в рамках встречи 29-го тура чемпионата России между московским "Спартаком" и грозненским "Тереком" 17 мая на стадионе "Открытие-Арена"

Поделиться
Материал из 1 страницы
"Открытие-Арена"

"Открытие-Арена"

© ТАСС/Артем Коротаев

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Столичная полиция на матче 29-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и грозненским "Тереком" отработает свои действия перед Кубком конфедераций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"17 мая на стадионе "Открытие-Арена" состоится тестовый матч между командами "Спартак" и "Терек", на котором будет отработан порядок взаимодействия организаторов, городских служб и правоохранительных органов по обеспечению общественного порядка и безопасности", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что для удобства зрителей также будут опробованы новые маршруты движения от остановок общественного транспорта к контрольно-пропускным пунктам стадиона. "Для информирования граждан о направлениях движения будет применена принципиально новая система навигации по маршрутам движения и периметру стадиона, задействованы информационные щиты. Для оказания помощи зрителям в ориентировании на подходах к спортивному объекту будут работать волонтеры. Кроме того, для зрителей, прибывающих к стадиону на личном автотранспорте, будут опробованы новые схемы движения и расположения стоянок", - подчеркнули в ГУ МВД.

Кроме того, московская полиция призывает болельщиков соблюдать общественный порядок, как на самом стадионе, так и на прилегающей территории, и напоминает, что ответственность за грубые нарушения правил поведения зрителей во время проведения крупных спортивных соревнований ужесточена.

"За осуществление действий, создающих угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью окружающих в местах проведения соревнований или на прилегающей территории, а также действия, повлекшие приостановление или прекращение официального спортивного соревнования, нарушителю может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет", - напомнили в полиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
3
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
Путин назвал серьезным шагом идею кабмина повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
7
Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама