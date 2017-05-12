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Медведев допускает возможность выступления российских легкоатлетов под нейтральным флагом

Спорт
12 мая, 14:02 дата обновления: 12 мая, 15:07 UTC+3 область/ 12, мая. /ТАСС

Премьер-министр РФ заявил, что спортсмены должны использовать пик своей физической формы

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допускает возможность выступления российских легкоатлетов под нейтральным флагом.

"Конечно, желательно, чтобы все наши спортсмены выступали под российским флагом, мы все граждане России, своей страной гордимся, любим ее", - сказал Медведев во время общения со спортсменами, занимающимися в центре легкой атлетики Новогорска.

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Он добавил: "Но раз такая ситуация сложилась, я не буду сейчас анализировать, что оправданно, а что не оправданно, в чем политика, а в чем реальные проблемы, но мы должны это учитывать. Я прекрасно понимаю, что у спортсмена свой век, это же физическая форма, которую вы набираете, и она не бесконечная".

"Поэтому если так получается, что вы находитесь на пике формы, то прежде всего должны учитываться интересы самого спортсмена", - сказал он.

Он добавил, что если такая ситуация складывается, то тогда возможны выступления под нейтральным флагом.

Кроме того, премьер поддержал идею спортсменов о проведении в России различных соревнований с приглашением иностранных спортсменов. "У нас действительно условия неплохие", - сказал он. Вместе с тем он заметил, что в России проводятся соревнования и поинтересовался, приезжают ли в страну иностранные спортсмены. "Нет, иностранцам запрещено, это не наш запрет", - сказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин.

"Я просто думаю, каким образом эту "блокаду" снять, чтобы спортсмены приезжали. Я еще могу понять претензии какие-то, которые могут формулироваться по линии отношения с федерацией и так далее, но приезд иностранных спортсменов каким образом (мешает), они что, здесь заболеют, "заразятся"?" - сказал премьер, и добавил: "То есть, мотивируется тем, что "воздух отравлен"?"

"Нам это все нужно перетерпеть, эмоции в сторону сдвинуть", - сказал Медведев.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда; поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. При этом международная ассоциация приняла решение на время лишения членства ВФЛА разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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