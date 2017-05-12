"Вымпелком" может создать шахматное приложение совместно с Карякиным

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МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") может создать шахматное мобильное приложение совместно с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Об этом журналистам сообщил вице-президент "Вымпелком" Арташес Сивков.
"Мы видим, что шахматы сегодня на пике популярности. Может быть, создадим мобильное приложение, которое станет более популярным, чем многие существующие приложения. Возможно, это будет совместно с Сергеем Карякиным. Есть задумки", - сказал Сивков.
Второй этап серии Гран-при по шахматам стартует в пятницу в Москве. Площадкой проведения российского этапа Гран-при станет многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших участника получат путевки в турнир претендентов, который определит будущего соперника чемпиона мира Магнуса Карлсена из Норвегии.
Карякин не будет принимать участие в Гран-при. Он уже попал в турнир претендентов следующего года как участник чемпионского матча с Карлсеном в ноябре прошлого года.