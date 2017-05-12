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Андрей Филатов номинирован на звание лучшего шахматного тренера 2016 года

Спорт
12 мая, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

В 2016 году сборная России под руководством Филатова заняла третье место на шахматной Олимпиаде в Баку

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Андрей Филатов

Андрей Филатов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент Российской федерации шахмат (РШФ) и старший тренер сборной России Андрей Филатов номинирован на медаль Михаила Ботвинника, присуждаемую лучшему тренеру и капитану мужской команды по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (FIDE).

В 2016 году сборная России под руководством Филатова заняла третье место на шахматной Олимпиаде в Баку. Также на звание лучшего тренера прошлого года претендуют главный тренер сборной США Джон Дональдсон, Рамеш Рамачандран (сборная Индии), Александр Сулыпа (сборная Украины) и тренер чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена датчанин Петер Хайне Нильсен. Также по итогам года будут вручены медали Семена Фурмана (лучшему женскому тренеру), Макса Эйве (лучшему тренеру юниоров), Исаака Болеславского (за лучшую книгу), Тиграна Петросяна (за особые достижения) и Юрия Разуваева (за проведение тренерских семинаров).

Кроме того, названы имена девяти шахматистов - претендентов на введение в Зал славы FIDE. Среди них трое россиян, удостоенных этой чести посмертно - Владимир Юрков, Марк Дворецкий и Марк Тайманов.

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