Минспорт РФ создал трехуровневую систему управления подготовкой сборной к Олимпиаде

ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта РФ создало трехуровневую систему управления подготовкой сборной России к Олимпийским играм. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков заявил на совещании об обеспечении условий подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации.

Трехуровневая система выглядит следующим образом: правительственный организационный комитет по подготовке сборных к Олимпийским и Паралимпийским играм, штаб, который решает все оперативные вопросы, а также экспертный совет, занимающийся контролем за реализацией целевых комплексных программ.

"Мы создали трехуровневую систему управления. В первую очередь, правительственный комитет, который возглавляет Виталий Мутко, штаб федераций, экспертный совет. Эта система позволит обеспечить адресный подход к решению задач по всестороннему содействию в подготовке российских спортсменов", - заявил Колобков.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года.