Минспорт России озабочен сокращением затрат на спорт в регионах

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ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта России озабочено сокращением затрат на развитие детско-юношеского спорта в регионах страны. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков заявил на совещании об обеспечении условий подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации.
"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в сложившейся финансово-экономической ситуации происходит сокращение расходов субъектов Российской Федерации на обеспечение участия спортсменов в чемпионатах и первенствах России. Минспорт направил письма в субъекты по недопущению сокращения финансирования для развития детско-юношеского спорта и участия в соревнованиях", - сказал Колобков.