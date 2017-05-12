Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: списки кандидатов в сборные команды России включают 12,5 тыс. спортсменов

Спорт
12 мая, 14:50 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам министра спорта РФ, комплексными научными группами ведется сопровождение подготовки сборных команд по 31 летнему олимпийскому виду спорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Списки кандидатов в сборные команды России по 57 олимпийским видам спорта на данный включают порядка 12,5 тыс. спортсменов. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков заявил на совещании об обеспечении условий подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации.

"На сегодняшний день в списки кандидатов в сборные команды России включено 12 617 спортсменов по 57 олимпийским видам спорта и 2 083 атлета по 28 паралимпийским видам. Всего привлечено к работе 3 797 тренеров и специалистов. Комплексными научными группами ведется сопровождение подготовки сборных команд по 31 летнему олимпийскому виду спорта. В данной работе задействовано более 120 специалистов", - сказал Колобков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
3
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
Путин назвал серьезным шагом идею кабмина повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
7
Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама