Колобков: списки кандидатов в сборные команды России включают 12,5 тыс. спортсменов

ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Списки кандидатов в сборные команды России по 57 олимпийским видам спорта на данный включают порядка 12,5 тыс. спортсменов. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков заявил на совещании об обеспечении условий подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации.

"На сегодняшний день в списки кандидатов в сборные команды России включено 12 617 спортсменов по 57 олимпийским видам спорта и 2 083 атлета по 28 паралимпийским видам. Всего привлечено к работе 3 797 тренеров и специалистов. Комплексными научными группами ведется сопровождение подготовки сборных команд по 31 летнему олимпийскому виду спорта. В данной работе задействовано более 120 специалистов", - сказал Колобков.