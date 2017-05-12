Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: Крым является подходящим регионом для размещения ряда олимпийских баз

Спорт
12 мая, 14:53 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам министра спорта РФ, изменение и расширение программы Олимпийских игр требует своевременно предусматривать инвестиции в модернизацию федеральной спортивной инфраструктуры

Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Полуостров Крым является подходящим регионом для строительства ряда федеральных олимпийских учебно-тренировочных центров. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков заявил на совещании об обеспечении условий подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации.

Совещание проходит под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Шесть олимпийских видов спорта в России не обеспечены специализированными федеральными базами, в их числе велоспорт, парусный спорт и скалолазание. "Крым является подходящим регионом для размещения этих баз, - сказал министр спорта РФ. - Изменение и расширение программы Олимпийских игр требует своевременно предусматривать инвестиции в модернизацию федеральной спортивной инфраструктуры".

Ранее Колобков сообщил, что в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" будет выделено 12 млрд рублей на развитие и реконструкцию двух олимпийских и одной паралимпийской баз. В частности, при поддержке федерального бюджета будет реконструирован федеральный центр "Крымский" в Алуште.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Программа развития спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
3
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
Путин назвал серьезным шагом идею кабмина повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
7
Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама