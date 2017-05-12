Колобков: Крым является подходящим регионом для размещения ряда олимпийских баз

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Колобков: Крым является подходящим регионом для размещения ряда олимпийских базСпорт 12 мая, 14:53
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ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Полуостров Крым является подходящим регионом для строительства ряда федеральных олимпийских учебно-тренировочных центров. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков заявил на совещании об обеспечении условий подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации.
Совещание проходит под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Шесть олимпийских видов спорта в России не обеспечены специализированными федеральными базами, в их числе велоспорт, парусный спорт и скалолазание. "Крым является подходящим регионом для размещения этих баз, - сказал министр спорта РФ. - Изменение и расширение программы Олимпийских игр требует своевременно предусматривать инвестиции в модернизацию федеральной спортивной инфраструктуры".
Ранее Колобков сообщил, что в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" будет выделено 12 млрд рублей на развитие и реконструкцию двух олимпийских и одной паралимпийской баз. В частности, при поддержке федерального бюджета будет реконструирован федеральный центр "Крымский" в Алуште.