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Гурьев: "Фосагро" ежегодно выделяет РШФ 30 млн рублей, компания довольна сотрудничеством

Спорт
12 мая, 15:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам гендиректора компании, у детей возродился интерес заниматься шахматами

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Андрей Гурьев

Андрей Гурьев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский химический холдинг "Фосагро" доволен сотрудничеством с Российской федерацией шахмат (РШФ), которой ежегодно оказывает спонсорскую помощь в размере 30 млн рублей. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании Андрей Гурьев.

"Мы выбрали одну из самых серьезных и незаслуженно забытых спортивных федераций. Мы уже семь лет финансируем РШФ, и через нашу социальную инициативу, а другими словами я бы нашу мотивацию не назвал, мы забираем детей в первую очередь с улиц и направляем в социальное комьюнити, - сказал Гурьев. - Шахматный "взрыв", который начался матчем за звание чемпиона мира в 2014 году, и продолжился матчем в Нью-Йорке в прошлом, возродил интерес у детей заниматься этим видом спорта. Мы видим, что те деньги, которые мы тратим, приносят пользу".

"В год мы выделяем РШФ порядка 30 млн рублей. FIDE (Международная федерация шахмат) не спонсируем, но являемся спонсорами чемпионатов мира 2014 и 2016 годов. Возможно, будем спонсорами и турнира в следующем году", - добавил Гурьев.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам в 2014 году проходил в Сочи - чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил претендента Вишванатана Ананда из Индии. В 2016 году в Нью-Йорке Карлсен вновь защитил титул - в борьбе с россиянином Сергеем Карякиным.

"Фосагро" является спонсором проходящего в Москве этапа Гран-при по шахматам.

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Этап Гран-при FIDE в Москве
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