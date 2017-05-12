Медведев: власти будут оказывать помощь спортсменам, в том числе в реабилитации

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ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /ТАСС/. Власти продолжат оказывать российским спортсменам помощь в трудных ситуациях, это касается в том числе лечения и реабилитации после травм, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"С прошлого года мы дополнительно страхуем спортсменов сборных команд от несчастных случаев во время соревнований, в том числе за рубежом. Причем возмещаются расходы и на лечение, и на реабилитацию. Такая поддержка важна для скорейшего выздоровления после возможных травм и для продолжения спортивной карьеры", - сказал Медведев на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России.
"Будем помогать, естественно, нашим спортсменам в трудных ситуациях и дальше", - заверил премьер.