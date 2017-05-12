Медведев: тренировочные площадки ЧМ-2018 после турнира передадут спортшколам

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ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /ТАСС/. Построенные к чемпионату мира по футболу 2018 года тренировочные площадки после проведения турнира будут переданы детско-юношеским спортивным школам (ДЮСШ) и футбольным клубам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"К проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу мы запланировали строительство семи футбольных стадионов, 96 тренировочных площадок. После чемпионата мира эти стадионы будут использоваться по своему прямому назначению. А тренировочные площадки, что, на мой взгляд, исключительно важно, мы передадим 30 детско-юношеским спортивным школам и футбольным клубам. Здесь будут тренироваться более 15 тысяч ребят", - сказал Медведев на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России.
"Вообще, все, что связано с детско-юношескими спортивными школами, это тема отдельного внимания и заботы со стороны государства. Нужно думать, каким образом мы будем развивать эту систему и ее финансировать", - добавил премьер.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
"Хорошо, надеюсь, мы сможем использовать и то наследие, которое останется от проведения зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Сейчас там строится 14 спортивных объектов, еще восемь идут на реконструкцию и капитальный ремонт. После Универсиады там будут тренироваться спортсмены, которые занимаются зимними видами спорта", - добавил Медведев.
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