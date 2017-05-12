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Установка пролетов нового моста началась в Калининграде

Спорт
12 мая, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

мост улучшит сообщение острова Октябрьский с центром Калининграда и в целом будет способствовать развитию транспортной системы города

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Установка пролетов Восточной эстакады через реку Преголя к острову Октябрьский, где строится стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, началась в Калининграде. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

Как отметили в правительстве, мост улучшит сообщение острова Октябрьский с центром Калининграда и в целом будет способствовать развитию транспортной системы города.

"Этот этап возведения мостового сооружения можно назвать историческим моментом. Вся конструкция, которая здесь собрана, весит 750 тонн. Для надвижки используются гидравлические домкраты, которые двигают мостовой пролет от одной опоры к другой со скоростью 4 метра в час", - рассказал врио заместителя областного правительства Александр Рольбинов.

Общая длина моста - 473,78 м на семи опорах. Общий вес металлических пролетных строений - 4666 тонн.

Стадион на острове Октябрьский примет четыре матча группового этапа мирового первенства. Арена рассчитана на 35 тысяч мест, включая временные трибуны на 10 тысяч зрителей. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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