Медведев: проблему отсутствия центров подготовки по ряду видов спорта надо решать

ХИМКИ (Московская область), 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал решать проблему отсутствия спортивных центров для подготовки по целому ряду видов спорта.

"Есть проблемы, их достаточно. К примеру, необеспеченность федеральными спортивными центрами целого ряда видов спорта: триатлон, современное пятиборье, конькобежный, велосипедный спорт. Это проблема", - сказал Медведев на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России.

"Ситуацию нужно исправлять", - заявил премьер.