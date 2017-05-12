Медведев: проблему отсутствия центров подготовки по ряду видов спорта надо решать

Собянин: дома-памятники могут войти в программу реновации, но не пойдут под сносОбщество 12 мая, 15:15
Следствие вновь отказало в возбуждении дела на Павленского о домогательствахПроисшествия 12 мая, 15:10
Гурьев: "Фосагро" ежегодно выделяет РШФ 30 млн рублей, компания довольна сотрудничествомСпорт 12 мая, 15:10
МГУ и СПбГУ возглавили список самых эффективных грантополучателей РНФНаука 12 мая, 15:10
Собянин поддержал идею общественного контроля проекта реновацииОбщество 12 мая, 15:09
"Транснефть" поможет Музеям Кремля в реставрации Успенского собораКультура 12 мая, 15:05
Медведев: государство обязано обеспечить условия для подготовки спортсменовСпорт 12 мая, 14:59
Запретительный закон или водяные пушки: как российские порты борются с угольной пыльюОбщество 12 мая, 14:55
Колобков: Крым является подходящим регионом для размещения ряда олимпийских базСпорт 12 мая, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХИМКИ (Московская область), 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал решать проблему отсутствия спортивных центров для подготовки по целому ряду видов спорта.
"Есть проблемы, их достаточно. К примеру, необеспеченность федеральными спортивными центрами целого ряда видов спорта: триатлон, современное пятиборье, конькобежный, велосипедный спорт. Это проблема", - сказал Медведев на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России.
"Ситуацию нужно исправлять", - заявил премьер.