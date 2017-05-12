Медведев потребовал ускорить разработку стратегии развития спортиндустрии до 2035 года

НОВОГОРСК, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от Минпромторга и Министерства спорта ускорить разработку стратегии развития спортивной индустрии на период до 2035 года.

В ходе совещания по вопросам обеспечения условий для подготовки спортивных сборных команд РФ премьер рассказал, что Россия может самостоятельно себя обеспечить спортивным инвентарем только по нескольким видам спорта - лыжи, велосипед. "В остальных сегментах рынка спортивных товаров доля импорта составляет от 80% до 99%", - сказал он.

"Есть, наверное, отдельные аксессуары и отдельные виды оборудования, которые относятся либо к совсем высоким технологиям, либо представляют собой продукты, находящиеся под специальной защитой - такие ноу-хау, которые нам нелегко будет воспроизвести. Но есть и вещи, которые мы, совершенно очевидно, можем делать сами. Они затратные, и в то же время для них не нужно получать каких-то сложных патентов, но их можно производить в нашей стране. Даже здесь на базе мы ходили смотрели, что можно было бы приобрести внутри страны, а что приходится покупать у крупнейших производителей, у которых есть монополия на соответствующие виды производства. В общем, нужно все это продумать, чтобы по максимуму загрузить нашу промышленность", - указал Медведев.

"Минпромторг и Министерство спорта должны ускорить разработку стратегии развития спортивной индустрии на период до 2035 года, чтобы параллельно развивались и решались две взаимосвязанные задачи - и массовый спорт развивался, и формировались более качественные условия современной материально-технической базы для спорта высших достижений", - добавил премьер.