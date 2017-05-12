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Этап Мирового тура по пляжному волейболу пройдет в Москве с 31 мая по 4 июня

Спорт
12 мая, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Турнир пройдет в Центре пляжных видов спорта "Динамо" на Водном стадионе

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Москва примет этап Мирового тура по пляжному волейболу с 31 мая по 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

После завершения прошлого сезона был изменен формат проведения Мирового тура. Вместо категорий Большой шлем и Open у каждого этапа появились звезды. Московский этап получил три звезды (максимальная категория - пять звезд).

Кроме того, изменилась и система проведения соревнований. Изначально предполагалось, что в квалификации в Москве выступят по 16 мужских и женских пар, а в основной сетке по 32 лучшие команды вместо прежнего группового этапа сразу сыграют плей-офф до одного поражения. Однако, в связи с отменой нескольких этапов, квалификация расширена до 24 команд, а в групповом этапе команды сыграют по четыре матча в группе вместо шести.

Окончательный список участников соревнований станет известен 15 мая. Турнир пройдет в Центре пляжных видов спорта "Динамо" на Водном стадионе.

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