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Арбитр Карасев сообщил, что получил хорошие оценки за работу на последних матчах РФПЛ

Спорт
12 мая, 15:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее стало известно, что арбитр может быть переведен из категории "Про" в категорию "А" из-за серьезных ошибок в последних матчах чемпионата России

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Сергей Карасев

Сергей Карасев

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный арбитр Сергей Карасев получил хорошие оценки от инспекторов за работу на матчах чемпионата России "Томь" - "Оренбург" и "Крылья Советов" - "Оренбург". Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что Карасев может быть переведен из категории "Про" в категорию "А" из- за серьезных ошибок в последних матчах чемпионата России. Издание отмечает, что арбитр мог допустить ошибки в матчах 24-го и 26-го туров чемпионата России между "Томью" и "Оренбургом", а также "Крыльями Советов" и "Оренбургом" соответственно.

Как сообщил ТАСС глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко, решение о переводе арбитра в другую категорию принимает департамент судейства и инспектирования РФС, а судейский комитет является исполнителем.

"В этом сезоне была игра "Терек" - "Уфа", после которой комиссия посчитала, что я не прав. После этого я пропустил игру, долго не судил, потому что был на сборе, затем Лига Европы. После этого я приступил судить матчи, в которых инспекторы мне выставляли хорошие оценки. Моя работа судить, инспектора - оценивать, а дальше уже решают комиссия и департамент", - сказал Карасев.

"Мне ребята утром написали, спросили, что это такое. Но я не владею информацией, мне никто ничего официально не говорил, я не получал писем, этот вопрос надо задавать источнику, который распространил информацию. Я сегодня улетаю в Южную Корею, все мои мысли связаны с тем, чтобы хорошо провести там турнир", - подчеркнул арбитр.

Матч между "Томью" и "Оренбургом" (1:2) состоялся 23 апреля в Томске. Игра "Крылья Советов" - "Оренбург" (1:1) прошла 1 мая в Самаре.

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