ЕАА подтвердила участие российских ходоков Широбокова и Смердовой в Кубке Европы

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Сергей Широбоков и Яна Смердова допущены к участию в Кубке Европы по спортивной ходьбе, который пройдет в Чехии, в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).
Смердова и Широбоков ранее получили право выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявлял, что для выступления спортсменов на Кубке Европы будет сделано все необходимое.
Кубок Европы по ходьбе пройдет в чешских Подебрадах 21 мая. Срок подачи заявок на участие в турнире истек 11 мая.