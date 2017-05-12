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ЕАА подтвердила участие российских ходоков Широбокова и Смердовой в Кубке Европы

Спорт
12 мая, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Турнир пройдет в чешских Подебрадах 21 мая

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Сергей Широбоков и Яна Смердова допущены к участию в Кубке Европы по спортивной ходьбе, который пройдет в Чехии, в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

Смердова и Широбоков ранее получили право выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявлял, что для выступления спортсменов на Кубке Европы будет сделано все необходимое.

Кубок Европы по ходьбе пройдет в чешских Подебрадах 21 мая. Срок подачи заявок на участие в турнире истек 11 мая.

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